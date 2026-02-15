Площадь пожара в поселке Волна после атаки БПЛА на Кубани превышает 2 тыс. кв. м

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, возникшее после атаки БПЛА, сообщает оперштаб региона в воскресенье.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 10:00 - это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров.

Отмечается, что в борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники.

Состояние пострадавших после ночной атаки оценивается как средней степени тяжести.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, два человека ранены. По его словам, повреждения есть в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.