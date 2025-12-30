Один человек погиб, четверо ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшей и четырех раненых в результате ударов дронов.

"На участке автодороги Грушевка - Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его данным, мужчину, находившегося в машине, бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ. "У него диагностировали баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения спины и плеча", - уточнил Гладков.

Кроме того, есть пострадавший после атаки FPV-дрона на автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа. "Мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и бедра доставили в Томаровскую РБ, где ему оказали необходимую помощь", - проинформировал губернатор.

Еще один мужчина ранен при ударе дрона по машине в Шебекинском округе в селе Вознесеновка. "Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

Также в Шебекинском округе в селе Белянка при атаке FPV-дрона ранен тракторист, сообщил глава региона.