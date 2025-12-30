Володин оценил потери Украины с пропавшими без вести примерно в 2 млн человек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что потери Киева с учетом пропавших без вести составляют около 2 миллионов человек.

"Наши войска наступают по всей линии фронта. Киевский режим, пришедший к власти путём госпереворота, пытается любой ценой удержаться. Их потери с пропавшими без вести составляют порядка 2 млн человек", - написал Володин во вторник в своем канале в Мах.

Он считает, что "для Зеленского это всего лишь статистические данные".

"Будучи нелегитимным, он делает всё, чтобы самосохраниться. Цена - огромна. Миллионы людей бежали с Украины за границу в поисках лучшей жизни. Другим запретили говорить на родном языке. Вера растоптана. История переписана", - написал председатель Госдумы

