Сервис по посадке на самолет по биометрии протестируют в Шереметьево и Пулково в 2026-27 гг.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по регистрации на рейс, проходу в "чистую зону" аэропорта и посадки на самолет с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) планируется провести в РФ с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, эксперимент планируется провести при наличии технической возможности в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево" в отношении пассажиров, являющихся как гражданами РФ, так и других государств или лиц без гражданства. Сервис в рамках эксперимента будет доступен пассажирам внутренних рейсов.

При этом использование ЕБС пассажирами в рамках эксперимента будет добровольным и не исключает обязанности пассажира предъявить документ, удостоверяющий личность, по требованию уполномоченного работника подразделения транспортной безопасности аэропорта при входе в пункт предполетного досмотра.

В пояснительной записке к проекту говорится, что эксперимент позволит пассажирам, разместившим свои биометрические персональные данные в ЕБС и давшим согласие на их обработку аэропорту в момент покупки авиабилетов у авиакомпании, участвующей в эксперименте, воспользоваться в аэропорту ускоренной процедурой прохода в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выхода на посадку в самолет через отдельные турникеты, оснащенные оборудованием, позволяющим установить личность пассажира с использованием его биометрических персональных данных.

Как сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, по результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании технологических решений на большее число аэропортов.

"Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет самостоятельно решить, как именно пройти на борт - по паспорту или по биометрии", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Там напомнили, что ранее в "Пулково" в закрытом режиме был успешно протестирован сервис посадки на самолёт "Мигом". Испытания стартовали летом 2025 года.

