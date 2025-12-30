Кабмин РФ продлил запрет на вывоз технической серы до конца марта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило запрет на вывоз технической серы до 31 марта 2026 года.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ представлен на портале официального опубликования правовых актов.

Как сообщалось, эмбарго на экспорт серы было введено 1 ноября для стабилизации отгрузок сырья на внутренний рынок ради сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений. Запрет касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы.

Отмечалось, что временное ограничение не будет распространяться на поставки сырья в государства ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.