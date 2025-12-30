Три человека пострадали в Белгородской области в результате украинских атак

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в Белгородской области за сутки в результате атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал автомобиль. Бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями и ожогом лица", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Также пострадала женщина, она получила минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения. Ей оказана медицинская помощь, добавил губернатор.

Позднее Гладков сообщил о еще одном пострадавшем в селе Зозули Борисовского округа в результате детонации FPV-дрона. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле многоквартирного дома - в одной квартире повреждено остекление. В Шебекино и Вознесеновке посечены грузовой и легковой автомобили. В хуторе Леоновка Валуйского округа два FPV-дрона нанесли удары по социальному объекту - повреждена кровля. В Грайвороне, Почаево и поселке Пятницкое повреждены несколько частных домов и автомобилей.