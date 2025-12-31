Поиск

Три человека ранены после обстрела Шебекинского округа Белгородской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском округе пострадали три мирных жителя.

"В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В результате прилёта боеприпаса выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозпостройках. Одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

Гладков отметил, что жителям, в чьих домах нельзя проживать из-за повреждений, будет предложен ПВР.

Белгородская область Шебекино обстрел пострадавшие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 86 беспилотников ВСУ

Герасимов заявил о достижении самых высоких темпов российского наступления в зоне СВО

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север"

 Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север"

Причал, оборудование на НПЗ и пять домов повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 27 украинских беспилотников

 Минобороны РФ сообщило о ликвидации 27 украинских беспилотников

21 БПЛА сбит и подавлен в 7 муниципалитетах Московской области

Большая часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ

Что произошло за день: вторник, 30 декабря

В МИД РФ выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

 В МИД РФ выразили протест дипломатам из Латвии, Литвы и Эстонии

Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });