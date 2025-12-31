Три человека ранены после обстрела Шебекинского округа Белгородской области

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском округе пострадали три мирных жителя.

"В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

В результате прилёта боеприпаса выбиты окна, повреждены кровли и заборы в 23 частных домах и трех хозпостройках. Одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены четыре автомобиля и линия электропередачи.

Гладков отметил, что жителям, в чьих домах нельзя проживать из-за повреждений, будет предложен ПВР.