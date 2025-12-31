Свыше 20 рейсов задерживаются в аэропортах Юга России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Задержки более 20 рейсов наблюдаются в аэропортах Краснодара, Сочи и Волгограда, сообщили "Интерфаксу" в Южной транспортной прокуратуре.

"В частности, в аэропорту Краснодара наблюдается семь задержек, до 3,5 часов на прилет, четыре - на вылет. В Сочи один рейс задерживается уже на 14 часов. Часть самолетов уходят на запасные аэродромы", - сказал представитель ведомства.

В телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры сообщается, что ведомство держит на контроле ситуацию с задержками рейсов.

"Из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Южного транспортного региона задерживаются авиарейсы. В связи с этим транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в сообщении.