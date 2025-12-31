Один человек погиб, один ранен при обрушении кровли дома из-за снега на Кубани

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Крыши двух жилых домов обрушились под тяжестью мокрого снега в Белореченском районе Краснодарского края, сообщил в среду оперативный штаб региона.

"На переулке Фестивальном в Белореченске тяжести снега не выдержала кровля частного жилого дома. В результате ЧП погибла 22-летняя девушка, еще один человек с травмами доставлен в ЦРБ", - говорится в сообщении.

Кроме того, обрушилась кровля многоквартирного двухэтажного дома в поселке Степной. Пострадавших нет. 20 жильцов разместили в ПВР на базе школы # 36.

К ликвидации последствий ЧП привлечено 32 человека и 11 единиц техники.