Один человек погиб и трое ранены при атаке украинского дрона в белгородском селе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб и трое получили ранения при атаке украинского дрона в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. (...) Три человека, находившиеся в машине, получили ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, пострадавших доставили в районную больницу.

Гладков уточнил, что у женщины и мужчины диагностировали осколочные ранения плеча и предплечья. Третий пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота.