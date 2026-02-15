Поиск

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краснодарский край в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны Украины, два человека ранены, есть очаги возгорания, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

"По имеющейся сейчас информации ранены два человека - их оперативно госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

Кондратьев также сообщил, что в регионе более 120-ти огнеборцев тушат пожары. В Сочи поврежден частный дом, в селе Юровка повреждения получила котельная, написал губернатор.

