Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - написал он в среду в своем телеграм-канале.

