"Уралвагонзавод" отправил российским военным партию танков Т-90М

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российским войскам в преддверии Нового года отправлена партия танков Т-90М "Прорыв", сообщила в четверг пресс-служба концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Эта партия знаменует выполнение всех контрактных обязательств перед Минобороны России в 2025 году", - говорится в сообщении.

"Объемы гособоронзаказа растут, но мы делаем все возможное, чтобы исполнить обязательства перед страной", - сказал исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, которого цитирует пресс-служба.

"Мы держим связь непосредственно с участниками СВО. Особенно в вопросах доработки техники. Т-90М отличается от предшественников, современнее, более совершенные комплекс управления, система управления огнем, улучшена защита танка и система радиоэлектронной борьбы", - сообщил, в свою очередь, военный представитель министерства обороны.

Т-90М "Прорыв" - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.