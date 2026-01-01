Москалькова призвала Верховного комиссара ООН по правам человека осудить удар по Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и международному сообществу с призывом осудить удар ВСУ в Херсонской области и содействовать привлечению к ответственности виновных в гибели людей.

"Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, всему международному сообществу с призывом в кратчайшие сроки публично осудить умышленное нарушение международного гуманитарного права украинскими вооруженными формированиями и содействовать привлечению виновных к ответственности", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы в населенном пункте Хорлы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Погибли 24 человека, в том числе ребенок, 29 пострадали, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В МИД РФ заявили, что атака ВСУ была заранее спланирована.