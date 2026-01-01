Собянин заявил о готовности Москвы помочь пострадавшим в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица РФ готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате удара ВСУ в Херсонской области.

"Соболезную всем близким погибших. Сил пережить эту страшную трагедию. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Москва готова оказать всю необходимую помощь", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Мах.

Произошедшее в новогоднюю ночь в Херсонской области мэр назвал чудовищным преступлением.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека (включая одного ребенка), 29 пострадали.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Утром в четверг Сальдо сообщил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. Он сказал, что по предварительным данным погибли 24 человека, как минимум 50 - пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.