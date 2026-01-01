Поиск

Собянин заявил о готовности Москвы помочь пострадавшим в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица РФ готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате удара ВСУ в Херсонской области.

"Соболезную всем близким погибших. Сил пережить эту страшную трагедию. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Москва готова оказать всю необходимую помощь", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Мах.

В РоссииВ Херсонской области погибли 24 человека после удара ВСУЧитать подробнее

Произошедшее в новогоднюю ночь в Херсонской области мэр назвал чудовищным преступлением.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах погибли 24 человека (включая одного ребенка), 29 пострадали.

Из-за атаки беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь начался пожар в кафе, пристроенному к трехэтажному зданию гостиницы. Потушить пожар удалось к 8:40 мск на площади 500 кв. метров.

Губернатор области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что 2 и 3 января объявлены в регионе днями траура.

Утром в четверг Сальдо сообщил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. Он сказал, что по предварительным данным погибли 24 человека, как минимум 50 - пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Владимир Сальдо Москва Сергей Собянин Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ребенок погиб при атаке дроном ВСУ автомобиля в Херсонской области

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

 Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

 В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8033 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });