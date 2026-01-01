Ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Краснодара

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.