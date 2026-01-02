Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Якутии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в двухэтажном частном доме в селе Сунтар Сунтарского района Якутии, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"Площадь пожара составила 24 кв. м. В ходе тушения обнаружены пять погибших, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались шесть человек, было задействовано две единицы техники.

На месте работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.