Три человека стали жертвами пожара в приморском селе

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате пожара в селе Галенки Октябрьского округа Приморского края, сообщает региональная прокуратура в пятницу.

"По предварительной информации, утром 2 января произошло возгорание в жилом доме на улице Арсеньева. В результате происшествия погибли 37-летний и 58-летний мужчины, а также 62-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего, ход и результаты доследственной проверки.

Приморье пожар жертвы
