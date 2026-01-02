Поиск

Военные РФ заявили о массированном и шести групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", по военным целям на территории Украины, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", - говорится в недельной сводке министерства.

По его данным, в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных беспилотников дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего.

Также поражены пункты временной дислокации украинских сил.

