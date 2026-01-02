Минобороны заявило о нейтрализации за неделю 1,6 тыс. дронов ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российскими военными за неделю сбиты более 1,6 тыс. украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1 662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в его сообщении.

"ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - сказали в министерстве.