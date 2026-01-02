Три человека пострадали в Запорожской области в результате обстрела ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три жителя Каменки-Днепровской (Запорожская область) получили ранения в результате обстрела частного сектора со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В городе Каменке-Днепровской при обстреле частного сектора травмы получили местные жители - мужчина 1984 года рождения и женщины 1970 и 1972 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали.

Из-за обстрела в городе также повреждены надземные распределительные газопроводы на двух улицах, заключил губернатор.