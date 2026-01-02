Поиск

Три человека пострадали в Запорожской области в результате обстрела ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три жителя Каменки-Днепровской (Запорожская область) получили ранения в результате обстрела частного сектора со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В городе Каменке-Днепровской при обстреле частного сектора травмы получили местные жители - мужчина 1984 года рождения и женщины 1970 и 1972 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали.

Из-за обстрела в городе также повреждены надземные распределительные газопроводы на двух улицах, заключил губернатор.

Запорожская область Евгений Балицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 201 беспилотника ВСУ с 16:00

Губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ

До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

 До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: четверг, 1 января

Начальник ГРУ передал военному атташе США в Москве сведения о дроне, атаковавшем резиденцию президента РФ

До 23-х выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });