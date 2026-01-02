Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых дронах ВСУ над регионами страны

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны с 9:00 до 13:00 уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

По его данным, два дрона сбиты над территорией Нижегородской области, еще два дрона - над территорией Московского региона и один - над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщали, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 беспилотника ВСУ над регионами РФ.