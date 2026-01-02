Поиск

Минобороны РФ сообщило о пяти сбитых дронах ВСУ над регионами страны

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Дежурные средства противовоздушной обороны с 9:00 до 13:00 уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

По его данным, два дрона сбиты над территорией Нижегородской области, еще два дрона - над территорией Московского региона и один - над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны сообщали, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 беспилотника ВСУ над регионами РФ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

 Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших из-за атаки ВСУ

Пункты обогрева открывают в Апшеронском районе Кубани из-за отсутствия электричества

Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

 Число жертв удара ВСУ в Херсонской области увеличилось до 27 человек

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 64 украинских БПЛА

Ограничения введены в аэропортах Самары, Пензы, Домодедово и Жуковском

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 33

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 201 беспилотника ВСУ с 16:00

Губернатор Херсонской области доложил Путину о ситуации после атаки ВСУ

До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

 До 28-ми выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Что произошло за день: четверг, 1 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });