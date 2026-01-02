Поиск

Глава Тульской области рассказал об устранении последствий атаки БПЛА

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Тульской области жители многоквартирных домов, поврежденных в результате отражения атаки украинских беспилотников минувшей ночью, вернулись в свои квартиры и получат компенсацию за утраченное имущество, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере Мах в пятницу.

Он напомнил, что прошедшей ночью во время отражения атаки украинских беспилотников частично пострадали несколько домов в Новомосковске и Узловой.

По словам губернатора, реагирование было оперативно организовано, на местах работали соответствующие службы, проведено заседание оперативного штаба по устранению последствий атаки БПЛА.

Несколько домов получили повреждения в Тульской области после отражения атаки БПЛА

"Сейчас уже все жители вернулись в свои дома и квартиры, за исключением одной семьи, которая временно размещена в "Доме заботы", - проинформировал Миляев.

Он заверил, что будет восстановлено остекление всех пострадавших домов и выплачена материальная помощь жителям за утраченное имущество.

Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме, добавил глава региона.

Как сообщалось, минувшей ночью над Тульской областью было уничтожено три украинских БПЛА.

Тульская область Дмитрий Миляев
