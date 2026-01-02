ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Удмуртии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Удмуртии в пятницу, семь человек пострадали, сообщает 1-й отдел регионального управления Госавтоинспекции.

Автоавария произошла около 16:05 по московскому времени в Алнашском районе. Автомобиль Nissan Qashqai столкнулся с автомобилем Honda, в который после это врезалась Lada Granta. Затем на "Ладу" наехал рейсовый автобус.

В результате пострадали водители иномарок - 66-летний и 37-летний мужчины, их пассажиры - 30-летний мужчина, 63-летняя и 34-летняя женщины, а также двое детей в возрасте 8 лет и 1 год. Все они доставлены в больницу.

Как говорится в сообщении, водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

Отмечается, что пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам МЧС.