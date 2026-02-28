Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают восстановительные работы на объектах инфраструктуры, поврежденных при массированном ракетным ударе по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В связи с этим сегодня в Белгороде, Шебекинском, Белгородском, Губкинском, Корочанском и Прохоровском округах возможны веерные отключения электроэнергии", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он пояснил, что из-за сильной нагрузки на сети в процессе ремонта происходит перераспределение энергии - от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии.

"Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегруза оборудования. Поэтому плановый характер веерным отключениям придать нельзя", - добавил Гладков.

В связи с проведением работ на энергообъектах есть снижение параметров тепла в части многоквартирных домов Белгорода.