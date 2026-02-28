Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменяет все запланированные на субботу рейсы в/из Дубай и Абу-Даби.

Решение принято в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщил перевозчик.

"На 1 марта рейсы по этим направлениям планируется выполнять на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости", - сказано в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформить вынужденный возврат.

"Авиакомпания следит за ситуацией и будет принимать дальнейшие решения о корректировке расписания с учетом необходимости обеспечения безопасности полетов", - отметили в "Аэрофлоте".

Ранее Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.