Свыше 20 тыс. жителей Адыгеи остаются без света из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение для более чем 70 тыс. жителей Адыгеи за двое суток, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"На утро число жителей без электроснабжения сократилось с 97 000 до 34 765, сегодня к концу дня - до 21 000. Таким образом за двое суток в сложнейших условиях силами энергетиков были подключены к электричеству 76 000 человек. Оставшаяся часть населения будет запитана в сжатые сроки, ремонтные бригады будут делать все возможное, чтобы сделать это и сегодняшней ночью, и завтра", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на уборку улиц вышли коллективы госучреждений, сотрудники администрации, министерств и ведомств, молодежный актив, неравнодушные горожане, а также жители Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов.

Глава Адыгеи добавил, что жителям был организован адресный подвоз продуктов первой необходимости и лекарств. Кроме этого, в районы зафиксированных сбоев в работе водонапорных башен доставлено свыше 10 тонн питьевой воды и 6 тонн технической воды.

