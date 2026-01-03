Два десятка населенных пунктов Адыгеи остаются без света из-за непогоды

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения ряда населенных пунктов Шовгеновского района Адыгеи, сообщил в субботу глава региона Мурат Кумпилов.

"В Шовгеновском районе в результате непогоды электроснабжение было нарушено в 31 населенном пункте - последствия стихии затронули 16 тысяч жителей. Свет восстановлен в домах пяти населенных пунктов полностью, еще в шести - частично. Без электроэнергии остаются 20 поселков, аулов и хуторов, где проживает 6 тысяч человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Кумпилов отметил, что из-за отсутствия электроснабжения постояльцы Шовгеновского дома-интерната были перевезены в реабилитационный центр в Красногвардейский район, они обеспечены всем необходимым. Остальные социальные объекты работают в штатном режиме, по необходимости подключаются генераторы.

31 декабря из-за сильного снега в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах Адыгеи был введен режим ЧС. Последствия снегопада привели к отключению электроэнергии почти у 100 тыс. жителей региона. К вечеру 2 января их количество сократилось до 21 тыс. человек.