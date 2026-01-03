Торговые павильоны горят на рынке в Сергиевом Посаде, площадь пожара 3 тыс. кв. м

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Торговые павильоны горят на рынке в Сергиевом Посаде, огнем охвачены 3 тыс. кв. метров, сообщает МЧС РФ в мессенджере Max.

"В Сергиевом Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тысячи "квадратов". Тушение осложняет высокая пожарная загрузка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что на месте инцидента задействованы 57 специалистов и 18 единиц техники.

