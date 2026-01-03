Поиск

БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации дронов в четырех районах региона прошедшей ночью.
"С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в субботу.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено, отметил он.

Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
