БПЛА уничтожены в четырех районах Ростовской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации дронов в четырех районах региона прошедшей ночью.

"С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в субботу.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено, отметил он.