Ликвидировано открытое горение на рынке в Сергиевом Посаде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Открытое горение на рынке в Сергиевом Посаде ликвидировано, сообщает МЧС РФ в субботу.

"Ликвидация открытого горения пожара в нежилом здании в Сергиево-Посадском городском округе", - следует из сообщения на сайте ведомства.

Задействованы 82 человека и 28 единиц техники, уточняется в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Пожар локализован на 3 тыс. кв. метрах. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка.

