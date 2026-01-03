Поиск

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий объявлено на территории Краснодарского края на ближайшие два дня, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В период 11:00-13:00 по московскому времени и до конца суток, а также в течение суток 4 января местами в крае ожидается очень сильный ветер южной четверти с порывами до 30-33 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также местами ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром.

Кроме того, в связи с выпадением сильных осадков и таянием снега, на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.

Краснодарский край МЧС
