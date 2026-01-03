Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Крыму в ближайшие три дня

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 3-5 января из-за сильных дождей и ожидающегося подъема уровня рек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике в субботу.

"Вечером и до конца суток 3 января, 4 и 5 января в Крыму ожидаются дожди, в южных и в восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что существует угроза возникновения ЧС из-за аварий на объектах инфраструктуры, возможно нарушение транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.