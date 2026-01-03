Поиск

Три федеральные автотрассы закрыты из-за непогоды в Саратовской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области из-за непогоды временно закрыли движение транспорта на трех федеральных автотрассах, сообщает министерство дорожного хозяйства региона в телеграм-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 по местному времени введено временное ограничение движения на трассах для грузовых и маршрутных транспортных средств в Балашовском, Петровском и Ртищевском районах", - говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничено на трассах А-298 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан", Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (подъезд к г. Саратову)", Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов".

Ограничение действует до особого распоряжения.

Саратовскую область 3 января накрыл сильный снегопад с туманом видимостью до 500 м.

