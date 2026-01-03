В Пензенской области из-за метели ограничили движение на участках федеральных автотрасс

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти Пензенской области из-за снегопада, метели и гололедицы в субботу ввели ограничения на участках федеральных автодорог, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Речь идет об ограничениях для движения маршрутных автобусов и грузовиков на участках М-5 "Урал" Москва - Челябинск, Р-158 Нижний Новгород - Саратов, Р-208 Тамбов - Пенза и Пенза - автомобильная дорога А - 260 Пензенской области.

Время ограничений, ориентировочно, до 20:00 московского времени субботы.

По данным администрации Пензы, на фоне непогоды городскими властями принято решение о переносе всех культурно-массовых и спортивных мероприятий, запланированных на 3 и 4 января. Это касается и традиционной акции "Зимние забавы".

О новых датах проведения будет сообщено дополнительно.

В настоящее время городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Но непрекращающийся снегопад и метель осложняют работу.

Мэрия рекомендует горожанам по возможности оставаться дома и воздержатся от поездок на личном транспорте.