Более 200 российских туристов планировали вылететь в Венесуэлу 5 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Отмена рейса авиакомпании Conviasa из Москвы в Венесуэлу 5 января затронула более двухсот российских туристов, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительной информации, более 200 человек планировали улететь в Венесуэлу с туристическими целями. Туроператоры предлагают перебронироваться на любые альтернативные направления, представленные в их ассортименте, в том числе с изменением дат поездки. Граждане, которые приобретали билеты на рейс Conviasa, самостоятельно, могут обратиться за возвратом средств", - рассказали в ассоциации.

По словам представителя правовой службы АТОР, возврат средств в праздничные дни крайне затруднен, поскольку все коммерческие организации, в том числе банки, не работают.

Ранее сообщалось, что рейс Conviasa V0 771 по маршруту Москва (Внуково) - Порламар - Каракас с вылетом 5 января был отменен.

В ночь на субботу армия США нанесла удары по территории Венесуэлы. В правительстве страны подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра. Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также "системы командования для полной защиты страны".

Венесуэла Conviasa АТОР
