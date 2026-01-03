Рейс авиакомпании Conviasa из Москвы в Венесуэлу 5 января отменен

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Conviasa отменила рейс из Москвы в Порламар (Маргарита) через Каракас, который был запланирован на 5 января, следует из онлайн-табло аэропорта Внуково.

Согласно информации на онлайн-табло, рейс V0 771 должен был вылететь по маршруту Москва (Внуково) - Порламар - Каракас 5 января в 11:00 по московскому времени.

В настоящее время завершает полет рейс V0 770 из Каракаса в Москву.

В ночь на субботу армия США нанесла удары по территории Венесуэлы. По сообщению агентства EFE, в Каракасе отметили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США". В правительстве подчеркнули, что удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили и вывезли из страны венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жену.