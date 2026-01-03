Энергетики в Псковской области восстановили около тысячи подстанций

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Специалисты компании "Россети Северо-Запад" восстановили 1 740 километров ЛЭП и 990 трансформаторных подстанций в Псковской области, сообщила в субботу пресс-служба компании.

"Снегопады приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

Филиал "Россети Северо-Запад" в Псковской области работает в особом режиме. 70 бригад энергетиков ликвидируют последствия сильных снегопадов.