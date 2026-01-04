Два мирных жителя пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину, получившего множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и ног, доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Борисовском округе в селе Берёзовка, по его словам, при детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочное ранение спины. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Борисовскую ЦРБ.