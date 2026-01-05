Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Грабовское в Сумской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль село Грабовское в Сумской области, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Мирополье и Садки Сумской области.

В Минобороны РФ заявили, что на харьковском направлении группировкой "Север" нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - сообщили в министерстве.

Военные заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что группировка нанесла удары по четырем бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов в ДНР, потери украинской армии составили: более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили в Минобороны России.

По информации ведомства, группировка за сутки нанесла удары по восьми бригадам и двум украинским полками в ДНР и Днепропетровской области, потери ВСУ составили: свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронемашин и шесть пикапов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Цветковое, Зализничное, Воздвижевка Запорожской области и Братское Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, боевая бронемашина и два автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Белогорье, Новояковлевка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии за сутки составили: до 45 военнослужащих, боевая бронемашина, два орудия полевой артиллерии, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.