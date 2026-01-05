Военные РФ, создавая зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, продвигаются вперед

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север", создавая полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, продвигаются вперед, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают выбивать ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

В Минобороны РФ заявили, что штурмовые подразделения группировки смогли закрепиться в селе Грабовское и провести зачистку зданий, подвальных помещений и прилегающих лесополос.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы из села Грабовское Сумской области.

Ранее Минобороны РФ заявило, что группировка "Север" взяла под контроль населенный пункт Грабовское.

31 декабря начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что на 2026 год российским войскам поставлена задача расширить полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях Украины.