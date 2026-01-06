Порядка 50 автомобилей застряли на трассе в Башкирии из-за непогоды

Развернут пункт временного пребывания

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Около 50 автомобилей застряли на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Архангельском районе Башкирии из-за метели и снегопада, организован пункт временного пребывания населения, сообщает региональное ГУ МЧС во вторник.

"В связи со сложной дорожной обстановкой и образовавшимся скоплением автомобилей на автодороге, администрацией Архангельского района организован пункт временного пребывания населения. (...) Организована доставка до пункта временного пребывания в селе Архангельское", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снега, метели, снежных заносов и ограничения видимости в Башкирии ограничения введены на участках трасс Магнитогорск (Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы), Юлдыбаево - Акъяр - Сара (Зилаирский, Хайбуллинский), Уфа - Инзер - Белорецк (Архангельский, Белорецкий), Сибай - Акъяр (Баймакский, Хайбуллинский), Кропачево - Месягутово - Ачит (Салаватский, Дуванский, Мечетлинский), Малояз - Верхние Киги - Новобелокатай - Ункурда (Салаватский, Кигинский, Белокатайский район).