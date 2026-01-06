Поиск

Ограничения движения из-за непогоды продлены на двух трассах Башкирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения для автотранспорта, введенные накануне из-за снегопада и метели, продлены на двух участках автодорог в Башкирии, сообщил главный региональный госавтоинспектор Владимир Севастьянов во вторник.

"Сегодня на двух автодорогах Башкортостана продолжают действовать временные ограничения движения. Для всех видов транспортных средств на участке автодороги: Верхний Сарабиль - Кувандык с 0 км по 104 км (Зианчуринский район ), для пассажирского транспорта и большегрузов: Уфа - Инзер - Белорецк с 27 км по 222 км (Кармаскалинский район, Архангельский район, Белорецкий район)", - написал он в своем телеграмм-канале.

Севастьянов отметил, что данные меры приняты для недопущения ДТП с тяжкими последствиями.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погоды, с вечера 5 января, были введены ограничения движения на 11 участках автодорог Башкирии. Для оказания помощи водителям, на трассах было развернуто 4 мобильных пункта обогрева и стационарный пункт временного размещения в Архангельском районе.

