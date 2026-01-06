Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.

- Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет. Он считает, что сначала необходимо "вернуть стране здоровье".

- В Белом доме заявили, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств. По словам Трампа понадобится "очень значительная сумма".

- Фрагмент сбитого БПЛА попал в многоквартирный дом в Твери. Есть погибший и пострадавшие.

- Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

- У православных христиан наступил рождественский сочельник. В этот день церковным уставом предписывается строгий пост.