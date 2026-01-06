Поиск

Более 400 человек восстанавливают пути на Транссибе после схода грузовых вагонов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Амурской области, где в понедельник сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, продолжаются восстановительные работы, сообщает РЖД в своем телеграм-канале во вторник.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области. На данный момент ведётся уборка сошедших с рельсов вагонов. Готовится замена повреждённых элементов инфраструктуры. Предстоит восстановить около 450 метров по одному пути и порядка 350 метров по другому", - сказано в сообщении.

В работах задействовано более 400 железнодорожников, 3 восстановительных поезда, 4 путевых машинных станции, специализированная техника других железнодорожных подразделений.

В РЖД работает оперативный штаб по устранению последствий происшествия.

5 января в 09:01 по Москве (15:01 по местному времени) на перегоне Гудачи - Гонжа участка Сковородино - Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход 35 вагонов грузового поезда.

Авария повлияла на движение пассажирских поездов на Транссибе. Задерживаются поезда дальнего следования № 9 Владивосток - Москва и № 2 Москва - Владивосток, № 317 Благовещенск - Нижний Бестях, № 82 Тында - Благовещенск, № 375 Благовещенск - Чита, № 325 Белогорск - Нерюнгри.

Сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиров поездов, задержка которых составит более 4 часов, обеспечат питанием.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Амурская область Благовещенск Владивосток РЖД Транссиб
