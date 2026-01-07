После отравления спортсменов в гостинице в Сочи открыли уголовное дело

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей, приехавших в Сочи на соревнования, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале в среду.

"По предварительным данным, в ночь на 7 января текущего года в одном из отелей, расположенных в Лазаревком районе города Сочи у группы несовершеннолетних спортсменов, прибывших на спортивные сборы, а также у взрослых, появились симптомы отравления, в связи с чем им была оказана медицинская помощь. По имеющимся сведениям, угрозы их жизням и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщалось, 7 января в одной из гостиниц Сочи произошло массовое отравление детей, приехавших на соревнования.

По данным надзорного ведомства, пострадавшим детям и их сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.