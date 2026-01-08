В Прикамье по факту крушения вертолета Robinson возбуждено уголовное дело

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - По факту крушения частого вертолета Robinson в Пермском крае 7 января возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, днем в среду частный вертолет, совершая несанкционированный полет на низкой высоте, столкнулся с металлическим тросом горнолыжного оборудования на территории базы отдыха "Ашатли Парк". Погибли два человека, находившиеся на борту Robinson. Больше никто не пострадал.

"Причиной транспортного происшествия могло явиться нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим легким воздушным судном, также рассматривается версия о возможной технической неисправности вертолета", - сообщили в СК.

7 января предварительно сообщалось, что вертолет после того, как зацепил провода линии электропередачи.

Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу. Ространснадзор также расследует случившееся.