В станице на Кубани обломки БПЛА повредили линию электропередачи

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае обломки БПЛА упал на окраине станицы Северской и повредили там линию электропередачи, сообщает оперативный штаб региона.

Никто не пострадал. Рядом загорелся камыш, его быстро потушили. Ремонтная бригада устранила повреждение кабеля, электроснабжение восстановлено.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Кубани обломки БПЛА повредили крышу и навес частного дома. Также обломки БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. Никто не пострадал.

Кубань Краснодарский край Северская
