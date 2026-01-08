Поиск

Отменены ограничения для аэропортов Краснодара и Геленджика

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Для аэропортов Краснодара и Геленджика отменены ограничения на прием и выпуск рейсов, рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для аэропорта Краснодара ("Пашковский") ограничения ввели около 23:00, предприятию разрешено обслуживать рейсы с 9 до 19:00 по московскому времени, напомнил Кореняко.

Ограничения для аэропорта Геленджика вводили около 3:30 утра. По действующим правилам, аэропорту разрешено работать с 8:30 до 20:00.

Геленджик Краснодар Росавиация Артем Кореняко
