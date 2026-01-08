Поиск

Чиновники обдумают ускорение инфраструктурных проектов по экспорту продукции АПК по воде

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ноябрьской стратегической сессии по развитию агропромышленного сектора сформулировал поручения, касающиеся экспорта агропромышленной продукции, сообщает сайт правительства.

Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропромышленной продукции, а также проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для перевозки продукции агропромышленного комплекса, учитывающих текущие объемные показатели производства.

Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня обязаны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки.

Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу и Российскому экспортному центру поручено до 2 июля направить в правительство согласованные предложения по мерам, необходимым для обеспечения продвижения российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных электронных торговых площадках.

Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер, направленных на обеспечение взаимодействия с дружественными странами в части развития агропродовольственного экспорта.

Ряд поручений посвящен укреплению трудовых ресурсов в АПК. В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям. Эта работа должна быть завершена к 22 апреля.

Совместно с Рособрнадзором им также предстоит до 22 апреля рассмотреть необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения.

Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность для достижения целевых темпов роста производительности в отрасли.

Еще одно поручение дано Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзору и Минсельхозу. До 22 апреля они должны проработать вопрос участия получателей гранта "Агропрофи" в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на ремонт общежитий в рамках государственной программы "Развитие образования".

